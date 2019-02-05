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Kıranardı ile Hisarcık Gençlik ve Spor Kulüplerine Melikgazi Desteği

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kış Merkezinin adeta giriş kapısı olan Kıranardı ile Hisarcık Bölgesinde faaliyet gösteren Kıranardı ile Hisarcık Gençlik ve Spor Kulüplerine kayak sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için destek sağladıklarını söyledi.

Kıranardı ile Hisarcık Gençlik ve Spor Kulüplerine Melikgazi Desteği

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 16 spor salonu ile 152 açık alan spor sahası bulunduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Yaygın ve herkes için spor amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 16 ayrı bölgede çok amaçlı spor salonlarımız hizmet vermektedir. 152 ayrı bölgede açık alan fitness aletleri bulunmaktadır. Açık alan basketbol ve voleybol sahalarımız ise tüm semtlerde mevcuttur. Amacımız spor yapanların sayısını artırmak ve 7’den 70’e her kesimin mutlaka spor yapmasını sağlamaktır. Kış Sporları Merkezi olan Erciyes de kayak yaparak kayak sporunu yaygınlaştıran ve bu yönde ödüller alan Kıranardı ile Hisarcık Gençlik ve Spor Kulüplerine çalışmalarında daha da başarılı olması ve sporcu sayısını artırması amacı ile destek oluyoruz“ dedi.

Kıranardı ile Hisarcık Gençlik ve Spor Kulüplerine Meclis kararıyla yardım yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin sporun ve sporcunun dostu ve destekleyicisi olduğunu her fırsatta kanıtladığını sözlerine ekledi.
 

İHA

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