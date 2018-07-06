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Kıranardı yollarında asfaltlama çalışmasına başlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kıranardı mahallesinde gerçekleştirilen yol ve çevre düzenleme ile yol yenileme çalışmaların tamamlanarak asfalt çalışmasına başlanıldığını söyledi. 

Kıranardı yollarında asfaltlama çalışmasına başlandı

Şehit Musa Koca, Endürlük, Yayla Yolu caddeleri ile 18 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda altyapı kurumlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından Melikgazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmasını yerine getirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Kıranardı Mahallesinde bir bütün olarak değerlendirilerek yolların tamamında yenileme yapıldı. Bu çalışma sonucunda 5 bin 200 ton asfalt kullanılarak yollar yenilendi" dedi. Alt yapı kurumları olan Kaski, Telekom, Doğalgaz, TEK gibi kurumların semtlerde yapmış olduğu çalışmaları tamamlamasının ardından Melikgazi Belediyesi olarak hızlı ve seri bir şekilde üstyapı çalışmaları olan kaldırım, cep otopark, refüj, asfalt gibi yatırımları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Hizmette temel felsefemiz 'Zamanında verilmeyen hizmet, eziyettir' sözünden hareketle hizmetlerimizi hızlı ve seri bir şekilde yapıyoruz. Belirli bir plan ve program dahilinde yapmış olduğumuz hizmetlerde amaç vatandaşın mağduriyetini önlemektir. Bağ ve sayfiye olarak yaz aylarında nüfusu artan Kıranardına bu çalışmalarımız bölge halkına hayırlı olsun" diye konuştu. 

Başkan Büyükkılıç; Melikgazi Belediyesi olarak 2018 yılında 350 bin ton asfalt kullanımını hedeflediklerini ve bu yılın ilk 6 ayına bakıldığında şu ana kadar yaklaşık 150 bin ton asfalt seriminin gerçekleştirildiğini, asfalt sezonunun bitimine kadar bu hedefe ulaşacaklarını sözlerine ekledi. 
 

İHA

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