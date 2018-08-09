Kirazlı Belediyesine “Melikgazi Parkı”

Kardeş belediyelerin taleplerine göre hizmet sunumu gerçekleştirdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun çeşitli illerinde birçok belediyenin kardeş belediye olduklarını ve birbirleriyle her zaman dayanışma ve fikir alış verişinde bulunduklarını birçok kez de hizmet paylaşımı yaparak toplumlar arasında dayanışmayı sergilediklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesinin Türkiye’nin nüfusu 500 bin olan ilk 17 belediye içinde yer aldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Kardeş şehir, coğrafi olarak uzak yerleşim alanlarının, kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları birlikteliktir. Bu birliktelik, sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve programlar yürüten iki veya daha fazla şehrin ortak uygulamasıdır. Melikgazi ile İzmir Kiraz Belediyesi almış oldukları kararlar ile Kardeş şehir olmuşlardır. Her iki belediye yöneticileri sık sık bir araya gelerek proje değişim programı uygulamaktadırlar. Bu ilke doğrultusunda Referans Melikgazi Belediyesi Kardeş Belediye Kirazlı'ya Melikgazi Parkı inşa edecektir” dedi.

Melikgazi Belediyesinin uygulamış olduğu hizmet ve yatırımların bu kardeşlik talebinde etkili olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Parkı’nın Kirazlı halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu yıl Melikgazi Parkının inşa edilerek hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.