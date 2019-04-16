Kitap toplama seferberliği başlatıldı

Bu tür sosyal sorumluluk kampanyaları ile de aynı zamanda toplumda paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikteliği desteklediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kampanya ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile hem okuma alışkanlığını artırmak, ev ve işlerinde bulunan atıl durumdaki kitapları değerlendirmek hem de ve en önemlisi ihtiyaç sahibi okulların kütüphanelerini zenginleştirmektir. Bu yıl da kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları toplayacağız. Amacımız araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak. Kitaba ulaşma noktasında yeterli imkâna sahip olmayan öğrencilerimize, ihtiyaç duydukları kitapları ulaştırabilmek için kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz.”







"Gurur duyduk, onurlandık”

Konya’da yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olan Kayserili sporcu Büşra Öztürk’ün başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor" dedi.

Konya’da 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri'mizin gururu Sporcumuz Büşra Öztürk’ün 55 kg'da Türkiye şampiyonluğu için ringe çıktığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büşra Öztürk’ün rakibini yenerek aynı zamanda Kayseri spor camiasının da gururu olduğunu kaydetti.

Büşra Öztürk’ün, şampiyonluğu ile Kayseri ismini bir kez daha duyurarak aynı zamanda tanıtımını yaptığını ifade eden Dr. Palancıoğlu, sporcu Büşra Öztürk’ü kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.







Mahalle muhtarlarıyla ilk toplantı yapıldı

31 Mart 2019 Yerel Seçimler sonrası yeni seçilen Mahalle Muhtarları ile ilk toplantı Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 58 mahalle bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelik tanışma ve sonrası mahalle hizmetlerini belirlenmesi olmuştur. Kendilerine ilk ve acil yapılması istenin 5 hizmeti yazmaları istedik. İlçe sınırları içerisinde hizmet sınırları büyüyen belediyemizin, mahallelerdeki en iyi temsilcileri muhtarlardır. Bu nedenle yıllık yatırım planları yaparken muhtarların taleplerini öncelikle değerlendiriyoruz” dedi.







58 mahalle muhtarından yeni dönem için 31 muhtarın ilk kez seçildiğini belirten Başkan Palancıoğlu, bunlar arasında 9 kadın muhtarın da yer aldığını söyledi.

Mahalle muhtarının açık alan spor sahası, açık alan fitness aletleri, çok amaçlı ve büyük ölçekli spor merkezleri, tartan pistli yürüyüş yolları, büyük ölçekli çocuk oyun aletleri ile çiçek bahçeleri gibi taleplerde bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, taleplerin değerlendirildiğinde Melikgazi Belediyesinde hizmet çıtasının çok yüksek olacağını kaydetti.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ailesinin daha da büyüdüğünü ve bundan böyle belli aralıklarla belediyede, ayrıca her zaman mahallelerde muhtarlar ile birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.

