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Klasik araç festivaline hazırlık

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği işbirliğiyle düzenlenecek olan ‘Klasik Otomobil Festivali’nin hazırlıkları başladı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu konu hakkında, “Klasik araç meraklılarını, 50, 60 ve 70’li yılları hatırlamak ve görmek isteyen vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.

Klasik araç festivaline hazırlık

Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde 30 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek olan festival de Ayna müzik grubu da konser verecek.

Festivalin yapılacağı alanı inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,  yapılacak festival ile ilgili şunları söyledi: “Melikgazi Belediyesi olarak bu yıl Klasik Otomobil Festivali’ni Mustafa Şimşek Caddesi’nde düzenleyeceğiz.  30 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek olan Klasik Araç Festivali’nde tüm Türkiye genelinden gelen klasik araçları misafir edeceğiz. Klasik araç meraklılarını, 50, 60 ve 70’li yılları hatırlamak ve görmek isteyen vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz. Çeşitli etkinliklerin olacağı festivalimizde 31 Ağustos Cumartesi günü Ayna konserimizde olacak. Herkesi bekleriz.”

Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel projeyi gerçekleştireceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, bu tarz keyifli etkinliklerle vatandaşları mutlu etmeyi amaçladıklarını ifade etti.


Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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