Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Klasik Otomobil Festivali’ne Yoğun İlgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,30 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arısında gerçekleştirilecek olan Klasik Otomobil Festivali’ne yoğun ilgi gösterildiğini ve 10 ilden klasik otomobil tutkunu olanların festivale katılacağını söyledi.

Klasik Otomobil Festivali’ne Yoğun İlgi

Festival için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve klasik otomobillerin açık alanda sergileneceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde yer alan açık alandaki çalışmaları yerinde denetledi ve festivale hazır olduklarını kaydetti.

Her aracın klasik otomobil olmayacağını ve koleksiyon da yer alamayacağını çünkü araçların bakımlı, yürüyen aksamı çalışır ve trafiğe çıkabilir gibi bir takım donatımların olması gerektiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri artık kendine yeni bir marka daha buldu ve onayladı. Kayseri artık ‘Klasik Otomobil Festivali’ ile de anılacak ve bilinecek merkez haline gelecektir. İnanıyorum ki ileriki yıllarda daha da genişleyecektir. Bu aynı zamanda turizme katkı sağlamaktadır” dedi.


İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi BelediyesiKlasik Otomobil Festivali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.