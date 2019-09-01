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Klasik otomobil festivaline yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Klasik Otomobil Festivali’nin ilk günü vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Klasik otomobil festivaline yoğun ilgi

Nostaljik araçların sergisiyle başlayan festivalde Tuğba Çimencan ve Koray Haklı konser vererek dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık 10 ilden klasik otomobil tutkunu olanların festivale katıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri artık ‘Klasik Otomobil Festivali’ ile de anılacak ve bilinecek merkez haline geldi. Kayseri artık kendine yeni bir marka daha buldu ve onayladı. Belediye olarak böylece aynı zamanda turizme de katkı sağlıyoruz. Etkinlikten insanlar zevk alıyor. Güzel bir nostalji yaşanıyor. Bu programlar birlik ve beraberliği teşvik edici, insanların yüzünü güldürecek güzel bir etkinlik. İnsanlar festivalde hem konser dinledi, hem nostaljik araçları inceleyerek bilgi aldı. Burada birlik beraberliğimizi pekiştirecek her görüşten her renkten farklı illerden araçlarla birlikte gelen misafirlerimiz var. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu festival ve konserler şehrimize bir güzellik yaşattı. Devam edecek olan festivalimize tüm Kayserili vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Alanda sergilenen araçlar ve sahipleriyle tek tek ilgilenen Başkan Palancıoğlu, sergiyi gezmeye gelen vatandaşlarla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Festival, konserler ve klasik araçların şehir turuyla sona erecek.
 

Kurumsal

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