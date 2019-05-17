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“Konak, onarılıp gelecek kuşaklara hizmet edecek”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gülük Mahallesi’nde yer alan, Kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan Filinta Konağı çalışma alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Palancıoğlu konak hakkında, “Filinta Konağı aslına uygun onarım ile gelecek kuşaklara hizmet verecektir” dedi.

“Konak, onarılıp gelecek kuşaklara hizmet edecek”

'Filinta Konağı' olarak bilinen yapının aslına uygun olarak onarılarak hizmete sunulacağını hatırlatan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19. yüzyıl ilk çeyreğinde sivil mimarinin en güzel eserlerinden birisi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başaran ender eserlerden birisi olduğunu söyledi. 



Konağın 1985 yılında Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, ''Filinta Konağı gerçekleştirilen aslına uygun onarım ile gelecek kuşaklara hizmet verecektir. Bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Taş kemerli yapısı ve o döneme ait ahşap ve alçı süsleme sanatının en güzel örnekleri bu konakta sergilenmiştir. Bu yapı hem kullanılan yapı malzemesi, hem işçilik hem de sanat tarihi için bir Anadolu kültür eseridir. Projesi ve kullanılan yapı malzemeleri ve mimari yapısı itibariyle Anadolu aile yapısının yaşantısını gözler önüne sermektedir. Melikgazi Belediyesi yine bir tarihi mekâna dokunuş yaparak kültürel mirasa sahip çıkıp gelecek kuşaklara emanet edecektir'' diye konuştu. 

İHA

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