"Korona virüsten dolayı kayıp içerisinde değiliz" Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; belediye olarak sokağa çıkma yasağında bütün koordinasyonları yaparak vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere görevlerini yaptıklarını söyledi. Hizmetlerin devam ettiğini dile getiren Palancıoğlu; "2020’de Melikgazi olarak virüsten dolayı çok büyük kayıp içerisinde değiliz, hatta kazanç içerisindeyiz" dedi.

12 Nisan 2020 Pazar 14:21