Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Küçükali'de çevre düzeni çalışması yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa dilen yeni alanlarda devam eden çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Küçükali'de çevre düzeni çalışması yapılıyor

 Küçükali Mahallesi’nde yeni bir yaşam merkezi oluştuğunu vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şuada yeni eski ismi Küçükali yeni ismi Battalgazi Mahallemizde belediyemiz tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Burada çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Teknik ekibimizle birlikte burada devam eden çalışmaları inceledik. Vatandaşlarımızın konforu için çalışmalarımız hızla devam ediyor ve buralarda konfor her geçen gün artıyor. Burası sadece kaldırım ve yollardan ibaret değil güzel bir yaşam merkezi haline geliyor. Güzel bir hizmeti vatandaşlarımıza sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim” dedi.



İşçilerin davetini de kırmayan Başkan Dr. Palancıoğlu, işçiler ve vatandaşlarla birlikte kamelyada çay içti.
Başkan Dr. Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi uygulanan bölgelerde her kesimi düşünerek çocuk oyun alanı, basketbol sahası, otopark, dinlenme parkları, yeşil alanları da yapıldığını sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.