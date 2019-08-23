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Kurban Kesim Yerlerine Gül Suyu Serpildi

Melikgazi Belediyesi temizlenen kurban kesim yerlerinde kötü kokuya karşı gül suyu serpti.

Kurban Kesim Yerlerine Gül Suyu Serpildi

Temizlenen alanların güzel ve temiz olması ve hijyenin sağlanması için ekiplerin gül suyu ile temizlik yaptığını söyleyen yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kurban kesim alanlarındaki temizleme ilaçlama faaliyetlerini ekiplerimiz hızla tamamladı. Kötü kokuya karşın ekiplerimiz alana gül suyu serperek kurban kesim alanlarının temiz kokmasını sağladı. Ekiplerimiz, kapsamlı bir şekilde temizlik ve hijyen çalışmasını yürüttü. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla mesai arkadaşlarımla elimizden gelen gayreti gösterdik. Büyük özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazili vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamlarda hizmet alması için Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında gerekli tüm çalışmaların sonuna kadar yapıldığını hatırlattı.



Temizlik çalışmasını gören vatandaşlar ise gül suyu çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



 

İHA

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