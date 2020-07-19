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Kurban kesimini MELMEK'te öğreniyorlar

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı'nda acemi kasapların sebebiyet verdiği olumsuz görüntülerin en aza indirilmesi ve ibadete uygun kurban kesimi yapılması için kurs açtı.

Kurban kesimini MELMEK'te öğreniyorlar

Kursa katılacaklara, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatılıyor. Sonrasında ise katılımcılara uygulamalı olarak kurban kesimi gösteriliyor.



Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde açılan kursta kursiyerlere güvenli ve ibadete uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurban kesimini usulüne uygun olarak öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri ve önemi, kurban kesim işlemi gibi dersler ve uygulama olmak üzere 20 saat ders veriliyor. Pandemi süreci dolayısıyla tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kurallarına ayrıca özellikle dikkat ediliyor. Bu kapsamda Rabbim herkesin kurbanını kabul etsin. " dedi.
 

Kurumsal

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