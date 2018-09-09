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LÖSEV ve Melikgazi Belediyesi proje işbirliği yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak LÖSEV Kayseri şubesi birkaç projeyi birlikte gerçekleştirerek bir sosyal belediyecilik örneği sergileyeceklerini söyledi. 

LÖSEV ve Melikgazi Belediyesi proje işbirliği yapacak

Sivil toplum kuruluşları ile belediye işbirliğinin ve dayanışmanın en güzel örneklerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime ve sağlığa yapılan yatırımların bireye, topluma dolayısı ile geleceğe yapılmış yatırımlar olduğunu bu nedenle eğitim ve sağlık yatırım ve hizmetlerin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. 
Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan özel ve kamu kurumları ile her zaman istişare ve dayanışma içerisinde olduklarını, bunun da topluma hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Kayseri şubesi tarafından hayata geçirilmeye çalışılan "LÖSEV Anneleri Atölye Projesi" ni birlikte değerlendirerek bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bu çalışma ile sağlık sorununa sahip çıkarak bir sağlık hizmetine daha katkı sağlamış olacağız" dedi. 
Çevre ve halk sağlığına yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediye olarak sağlık ve kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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