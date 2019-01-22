MEL-MEK Kurslarına Kayıtlar Başladı

Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kurslarında kursiyerlerin kurs sonrası meslek ve iş sahibi olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, kursiyerlerin yatak, yorgan ve nevresim üretimi yapan firmalarda kalifiyeli elaman olarak iş bulduklarını belirtti.



MELMEK kurslarının aynı zamanda sosyal bir çevre ve statü merkezi olduğunu bildiren eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Melikgazi Sanat ve Meslek kurslarının 14 ayrı Sosyal tesiste 110 branşta ve 32 farklı alanda kurs kayıtları başladı. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız sonrası verilen sertifikalarda Milli eğitim Bakanlığı onaylıdır. Yoğun ilgi gösterildiğinden Kontenjanlar sınırlıdır. Mel-Mek kurslarına katılan kursiyerler sadece hobi için değil aynı zamanda meslek sahibi olmak amacı ile kurslara katılmaktadırlar. Bu kurslar ile aynı zamanda yöresel ve bölgesel kültür ve sanat ilgili mesleklerde öğretilmektedir.”

