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Mel-Mek Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim Semineri

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında görevli öğretmenlere hizmet içi eğitim semineri verildiğini bildirdi.

Mel-Mek Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim Semineri

Dikiş Makineleri konusunda verilen seminer Necip Fazıl Kısakürek sosyal ve Spor Salonunda gerçekleştirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi Mel-Mek Öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitim semineri dikiş makinesinde yeni gelişmeler, yeni programlar ve hazır giyimde kullanılan makineler hakkında bilgiler verilmiştir. Seminere katılanlara teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimde hazır giyimde mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlandı. Dikiş makineleri ile ev geçindirenler bulunmaktadır. Aile bütçesine katkı sağlanmaktadır. Yeni çıkarılan yasalar ile evlerinde giyim eşyası yapanlar teşvik edilmektedir" dedi.
Bilgili, deneyimli ve her türlü iş bilgi donanımına sahip bir öğretmen kadrosu ile 16 semte Mel-Mek kurslarının verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bilgili ve bilinçli personelin hizmette kaliteyi artırdığını söyledi.
 

İHA

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