Mel-Mek Sergisi Açıldı

Sergi açılışına Melikgazi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve eşleri, Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Halk Eğitim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Daire Müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mel-Mek Kursiyerleri tarafından yapılan ve 723 eserden oluşan serginin bir hafta süre ile açık kalacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkeleri çerçevesinde kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu açıdan 15 tesis, 5 kurs merkezinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 9 bin civarında kursiyerlerimiz 115 ayrı branşta kurs almaktadır. Kursiyerimizin hem el becerisini geliştirmek, kabiliyetini ortaya çıkarabilmek hem de geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe aktarabilmek adına geleneksel Türk el sanatlarımızın kaybolmasının önüne geçmek bizim önceliklerimiz arasındadır. Emek veren eğitimcilerimize, idarecilerimize ve bizlere güvenip bu kurslara geldiğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ise, “Memduh Başkan bizim rehberimiz. Onun Melikgazi’de bırakacağı noktadaki çıtayı daha yukarılara çıkartmak için gayret göstereceğiz. Ev hanımları ve çocuklara yönelik Talas da yaptığımız hizmetleri Melikgazi’de artırarak devam ettireceğiz. Emeği geçen hanım kardeşlerime ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yaptığı açıklamada “ MELMEK 16 bine yakın kursiyer ile Melikgazi ‘de yaşayan her 40 kişiden birine dokunmuş oluyor. Bu muhteşem bir sayı. Hanım kardeşlerimizin faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan vakitlerini boşa geçmeyerek, üreterek örf ve ananelerimiz yaptıkları bu güzel eserlerde yansıtan öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, bereket dolu nice sergileri hep birlikte açmayı Rabbim nasip etsin diye dua ve temennide bulunuyorum” ifadelerini kullandı.



Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ise bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu çalışma bir bakıma kültürün ve sanatın gelecek kuşaklara aktırılması için bir değerler bütünüdür. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Abdulgani Özkan tarafından açılışında Başkan Büyükkılıç’a Kur’an-ı Kerim hediye edilen sergi 18 Ocak Cuma gününe kadar açık kalacak.

