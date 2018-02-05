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Melikgazi 2. döneme hazır

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017-2018 yılı ikinci dönem eğitim ve öğretimi için Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Melikgazi 2. döneme hazır
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 351 okulda, 3 bin 282 derslikte 125 bin 484 öğrencinin ve 6 bin 819 öğretmenin eğitim yılına başlayacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri’de merkez ilçenin % 50’si Melikgazi’de yaşamaktadır. 562 bin nüfusun yaklaşık 120 bini bugün okula başladı. 285 eğitim kurumu ve 120 bin öğrenci kapasiteli ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Sömestr tatili süresince 12 okulda okul içi tadilat ve bakım yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşerata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik” dedi.

Sürücüleri okul önlerinde hız yapmamaları konusunda uyaran Başkan Büyükkılıç, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışının daha güvenli ve seri olması için öncelikle okul yollarında çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekledi.
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