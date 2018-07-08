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Melikgazi araç parkı genişliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile araç parkını her geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini söyledi.

Melikgazi araç parkı genişliyor

Melikgazi ilçesinin her geçen büyüdüğünü ve bu büyüme ile semtler arasında mesafenin de artığını, bundan dolayı araç parkını sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir sunduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. Yaz aylarında bağ ve sayfiye alanları ile temizlik yapılan alan da artmaktadır. Halk ve çevre sağlığı açısından temizlik ve çöp toplama işini çok önemsiyoruz. Bu neden ile temizlik ve çöp toplama çalışmasını daha etkin ve seri yapabilmek için özel sektörden hizmet satın alıyoruz. Çevre temizlik vergisinden elde edilen vergiler ile özellikle kırsal kesim için 4 adet su arazözü satın alındı. Dolayısı ile kırsal alanlarda bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü hizmette süreklilik esastır”  dedi.

4 adet su arazözü aracının şehir merkezinden uzak olan bölgelere tahsis edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, büyüyen ve gelişen ilçe sınırları için araç ve gereç takviyesi yapılarak hizmette verimliliğin artırılacağını sözlerine ekledi.[Kurumsal]

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