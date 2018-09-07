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Melikgazi artık e-imza'da

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasının getirdiği yenilik ve avantajların Melikgazililere hizmet ve yatırım olarak yansıdığını söyledi. 

Melikgazi artık e-imza'da

Zamanın iletişim ve elektronik dönemi olduğunu, bu açıdan belediyelerin de gerçek anlamda hizmet sunabilmesinin de zamanı iyi değerlendirmesi ile bağlantılı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ; “5070 sayılı elektronik imza kanunu ile bireylerin ve kurumların ıslak imza ile gerçekleştirecekleri bütün işlemleri dijital olarak yapabilmesini imkan sağlıyor. E-sistem üzerine kurulu yönetimler için kağıt israfın ile zaman kavramını ortadan kaldırarak çok hızlı, etkin ve güvenilir hizmet vermek açısından çok büyük önem arz ediyor” dedi. E-imzanın en önemli özelliğinin, 7/24 her yerden işin takip edildiğini, evrakların ve hizmetin devamlılığını sağlayabilmek için e- imza atarak evrakın gitmesi gereken yere zamanında ulaşarak gereğinin yapılmasının sağlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, e-imza da güvenilirliğin öne çıktığını, imza taklidi olmadan herkes kendi şifresini kullandığını kaydetti. 

Belediyelerde mesai kavramı olmadığını 7 gün 24 saat çalışan bir kurum olarak çok iyi bir organizasyon gerektirdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, E-imza sisteminde evimizde olsak dahi mobil imza ile evrakları hiç bekletmeden zamanında ulaştırıp, hizmeti de aksatmadan güvenilir bir şekilde vatandaşa sunabileceklerini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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