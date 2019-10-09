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Melikgazi asfaltlama çalışmalarına hız verdi

Melikgazi Belediyesi Eğribucak Mahallesi Yanıkkuyu Caddesinde yeni bağlantı yolları açarak yol genişletme çalışmalarını tamamladı. 2 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yola sıcak asfalt serildi.

Melikgazi asfaltlama çalışmalarına hız verdi

Yol genişletme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğinde olan yolumuza sıcak asfalt serdik. Hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızın hayatını ve ulaşımını kolaylaştırmak için yolları yenileyip asfaltladık. Sayfiye alanı olarak kullanılan bağ yollarında vatandaşlarımızın daha seri ulaşım sağlaması için asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Güvenli ve seri bir ulaşım için öncelikle imar planında yer alan cadde ve sokaklara yeni yollar açıyoruz.” dedi.

Açılan yeni sokak ve caddelerde asfalt ve kilitli parke çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Her şeyin iyisine layık olan halkımıza hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Belediyemiz gönül belediyeciliği anlayışıyla ayrım gözetmeksizin hizmet etmektedir. İlçemizin her mahallesine hizmet ediyoruz. İlçe genelinde asfalt kaplama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.” şeklinde konuştu.
 

Kurumsal

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