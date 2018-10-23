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Melikgazi Baharda Lale Bahçesine Dönecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mevsimine göre ilçe sınırları içerisinde yer alan park, yeşil alan ve bahçelere mevsimlik çiçekler dikildiğini hatırlatarak, “2019 yılı ilkbahar aylarında dikilmek üzere 30 bin lale soğanı satın alındı“ dedi.

Melikgazi Baharda Lale Bahçesine Dönecek

Melikgazi Belediyesi olarak çevre temizliğine, çevre estetiğine ve doğal güzelliğe önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, her yıl binlerce çam, akasya, çınar gibi fidan dikimini gerçekleştirdiklerini ayrıca yanında park, bahçe ve kavşaklar ile yol kenarlarındaki yeşil alanlara 12 türde yaklaşık 180 bin adet mevsimlik çiçek dikimini yaptıklarını kaydetti.
Kış mevsimi için 10 bin adet süs lahanası dikimi yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, sarı, kırmızı, mor ve beyaz olmak üzere 40 bin adet lalenin, geri dönüşümden elde edilen gelir ile alındığını bir bakıma geri dönüşüm atıkların 2019 yılı bahar ayında ilçenin güzelleşmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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