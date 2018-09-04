Melikgazi Belediye Meclisinde kararlar oy birliği ile alındı

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 21 maddenin 11’inin oy birliği ile kabul edilirken 10 maddenin ise görüşülmesi için ilgili komisyonlara havale edildiğini kaydetti.



Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercii olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “imar konularının ağırlıklı olduğu meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’nin en büyük Türkiye’nin de nüfus bakımından sayılı ilçelerinden birisi olan Melikgazi ilçesinin gelişmesine, güzelleşmesine ve daha yaşanabilir olmasına oy birliği ile aldığımız kararlarla destek veren meclis üyelerimize şahsım, kurumumuz ve tüm Melikgazililer adına teşekkür ediyorum.”dedi.

