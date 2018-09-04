Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediye Meclisinde kararlar oy birliği ile alındı

Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2018 yılı Eylül ayı meclis toplantısını yaptı. Eylül ayı meclisinde 3’ü ek olmak üzere toplam 21 gündem maddesi görüşüldü. 

Melikgazi Belediye Meclisinde kararlar oy birliği ile alındı

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkân tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 21 maddenin 11’inin oy birliği ile kabul edilirken 10 maddenin ise görüşülmesi için ilgili komisyonlara havale edildiğini kaydetti. 

Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercii olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “imar konularının ağırlıklı olduğu meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’nin en büyük Türkiye’nin de nüfus bakımından sayılı ilçelerinden birisi olan Melikgazi ilçesinin gelişmesine, güzelleşmesine ve daha yaşanabilir olmasına oy birliği ile aldığımız kararlarla destek veren meclis üyelerimize şahsım, kurumumuz ve tüm Melikgazililer adına teşekkür ediyorum.”dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.