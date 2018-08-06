Melikgazi Belediyesi Ağırnas Mesleki ve Teknik Lisesi binası yenilendi

2014 yılına kadar Ağırnas Belediye Hizmet binası olarak bu komple yapının hizmet verdiğini ancak daha sonra Düğün Salonu ve Sosyal Tesis olarak hizmet verdiğini hatırlatan Memduh Büyükkılıç, yeni düzenleme ile artık bu yapı bütünlüğünün eğitime hizmet vereceğini kaydetti.

Ağırnas Mesleki ve Teknik Lisesi ile Ağırnas da artık yeni Mimar Sinan yetişeceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, binanın tanıtım ve bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Bugün Ağırnas Mahallemiz de Ağırnaslılar için çok önemli olan bir eğitim yuvamızın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı için bir araya geldik. Ağırnas Sosyal ve Düğün Salonu olarak hizmet veren tesislerde yapılan gerekli değişim ve onarım ile Ağırnas Mesleki ve Teknik Lisesi haline getirdik. Bu çalışma ile hem yöre kültür mirasını yeniden Ağırnaslılara sunduğumuz gibi aynı zamanda eğitime, kültüre ve sanata da yeni bir hizmet binası kazandırdık. Tamamlanan bu okulu günümüz hizmetine sunuyoruz. Okul binası olarak yenilediğimiz gibi çevre düzenlemesini de gerçekleştirdik. Şehrimize, eğitim yaşamına ve Ağırnaslılara hayırlı olsun.”

Ağırnas Mesleki ve Teknik Lisesi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı sonrası katılımcılar hep birlikte lise binası ve derslikleri gezdiler.