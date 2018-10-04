Melikgazi Belediyesi, Akaryakıt İstasyonu Arsası Satacak

Akaryakıt Servis istasyonu arsasının, 'açık teklif usulü' ihale ile 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.00’de satışa sunulacağını, ihale şartnamesi ve gerekli evraklarla ilgili belgelerin Melikgazi Belediyesi'nin Ruhsat İşleri Müdürlüğü’nden alınabileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde yer alan Akaryakıt ve Servis istasyonu arsası daha satışa sunulmadan bir çok firma ve kişi tarafından aranılarak bilgi alındı. Bu da gösteriyor ki Akaryakıt istasyonunun yoğun müşterisi olacak. Çünkü hem alanı hem mevkisi hem de Akaryakıt ile Servis İstasyonu olması cazibesini artırıyor. Bölgenin ayrıca gelişime açık olması ve her geçen gün yeni binaların yapılması akaryakıt istasyonuna talebi artıracaktır” dedi.



2929 m2 alanlı akaryakıt ve servis istasyon arsanın 2 milyon muhammen bedelli satışa başlanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu satış ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.



