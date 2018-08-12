Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi Bayram tatili tedbirlerini aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi tüm tedbirleri aldıklarını ve bir çok birimde izinleri kaldırdıklarını söyledi. 

Melikgazi Belediyesi Bayram tatili tedbirlerini aldı

Kurban Bayramı öncesinde Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramda ilçenin her bölgesinde tedbirler alındığını ve halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için imkan oluşturduklarını kaydetti. 

Bayram önce bayram alış verişi için gerekli tedbirleri zamanında aldıkların ve kurban kesim ile satış yerlerinin hazır hale getirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kamu Hizmetlerinin devamlılık arz etmektedir. Dolayısı ile Genel temizlik, çöp toplama, park bahçelerin bakımı ve temizliği, sokakların süpürülmesi gibi çalışmalar yerine getirilecektir. Bayram süresince tatil günleri iş yeri açma izin belgesi olan işyerlerinin denetimi ve piyasa kontrolleri devam edecektir. Bunun için zabıta biriminde diğer ilgili birimler ile koordinasyon sağlanmıştır. Fen İşleri Müdürlüğü, olabilecek yol bozulmaları ve çökmelerine karşı nöbetçi ekipler oluşturmuştur. Zabıta ve veteriner işleri için gerekli ekipler oluşturulmuş ve görev dağılımı yapılmıştır” dedi. 
Başkan Memduh Büyükkılıç, Bayram vesilesiyle vatandaşlarımızın bayramını tebrik ettiğini ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmelerini temenni dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.