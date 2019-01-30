Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi Bozatlıpaşa Narlı Mescidini onardı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Bozatlıpaşa Narlı Mescidi’nin Melikgazi Belediyesi tarafından aslına uygun olarak onarıldığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Bozatlıpaşa Narlı Mescidini onardı

Yapının kitabesi olmamasına rağmen 18. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Narlı Mescidi’nin projelendirme çalışmaları sonrası onarımına başlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bozatlıpaşa Narlı Mescidi’nin restorasyon ihalesini yaparak kısa sürede inşaatına başladık. Aslına uygun olarak onarılan Bozatlıpaşa Narlı Mescidi’ni Cuma günü hizmete açılacaktır. Narlı Mescidinin tamamlanması ile birlikte Melikgazi Belediyesi olarak 38. tarihi yapının restorasyonunu tamamlamış olacağız” dedi.

Kayseri’deki en çok tescilli yapının bulunduğu Melikgazi ilçesinde 2015 yılından bu yana birçok tarihi yapıyı restore ederek günümüze kazandırıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri ilinde mevcut tüm tarihi eserlerin bir envanterinin çıkarıldığını, kullanılmayan ve virane olan yapıların onarılarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.