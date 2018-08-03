Melikgazi Belediyesi camilere engelli rampası yapıyor

İlçe sınırları içerisinde 288 cami bulunduğu ve bunların tamamında genel temizlik, bakım ve onarımlarının Melikgazi Belediyesince düzenli bir şekilde yerine getirildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi genelinde girişi merdivenli olan tüm camilere engelli vatandaşlar için rampa yapacaklarını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak ilk etapta camiler ile vatandaşlar arasında adeta bir set olan duvarları kaldırarak camileri vatandaşlar ile buluşturduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Biz sadece camilerinin bakımı değil ihtiyaç duyulan bölgelerde cami inşa ediyoruz. Şimdiye kadar 12 cami inşa ettik, 14 Kur’an Kursu binasını hizmete açtık. 67 cami ve mescitte bakım ve onarım yaptık. 16 tarihi camimizi aslına uygun olarak onardık ve hizmete açtık. 34 camide halı yenilemesini gerçekleştirdik. 9 camimizde güneş enerji ile ısınan abdest alma yeri inşa ettik. Ancak bir çok camimizde yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın merdivenli camilere ulaşmada güçlük çektiğini görüyoruz. Elbette bu vatandaşlarımız isteyerek engelli olmadı. Bizler de birer engelli adayıyız. Sağlıklı insanlar gibi engelli vatandaşlarımızın da camide rahat bir şekilde ibadet yapma hakkı var. İşte bu anlamda engelli vatandaşlarımız için camilerimize rampa yapmayı uygun gördük. İlçemiz genelinde girişi merdivenli olan tüm camilerimize rampa yapacağız."