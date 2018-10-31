Melikgazi Belediyesi Çocuk Oyun Alanlarına Sentetik Çim Döşedi

Belediye olarak sadece bir mekan yapıp halkın hizmetine sunmadıklarını belirten Büyükkılıç; "Melikgazi Belediyesi olarak büyük ölçekli ve çok amaçlı parklar inşa ediyoruz. Bu parklarda çocuk oyun aletleri ve alanları çocuklarımıza daha güvenli ve sağlıklı mekanlar oluşturuyoruz. Çocukların çocuk oyun alanlarında daha rahat oyun oynayabilmeleri için sentetik çimler ile bu alanları daha sağlıklı hale getiriyoruz. Büyük ölçekli parkımızda ilk kez sentetik çim döşenmiş yürüyüş yolları oluşturduk. Bu uygulama hem daha uzun ömürlü hem de sağlıklı çünkü toz ve çamur oluşturmuyor" dedi.

Stonmastik asfalt, hazır çim, tartan pist gibi uygulamalar gerçekleştirdiklerini ve bu uygulamaların vatandaşlarca çok beğenildiğini ve istenildiğini ifade eden Büyükkılıç, bugün yapılan çalışma çocuk oyun grupların ve alanların bulunduğu yerlere sentetik çim serildiğini sözlerine ekledi.



