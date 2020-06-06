Melikgazi Belediyesi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı Esentepe Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan arsa üzerine hayırsever Sami İpek ile yapılacak olan Mehmed Zâhid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:40