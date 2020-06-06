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Melikgazi Belediyesi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

Esentepe Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan arsa üzerine hayırsever Sami İpek ile yapılacak olan Mehmed Zâhid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı
Temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy katıldı. 2 bin 100 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek Mehmed Zâhid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Korona virüs ile mücadele ederken bir yandan da tedbirlerimize ve sosyal mesafeye dikkat ederek temel atma ve açılışlara devam edeceğiz. Bu süreçte ilk defa temelini atacağımız belediyemize ait arsada yapılacak olan Mehmed Zâhid Kotku-İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi kadın ve çocukların bir araya geleceği, Kayseri’deki en güzel projelerden bir tanesi olacak. Kadir Has Yüzme Havuzu yanında, Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde bulunan yapının giriş katında 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimini destekleyen sınıf ve oyun odalar bulunuyor. 1. katta ise bayanların dini ve ahlaki eğitimlerine yönelik sınıflar ile toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunuyor" dedi.
“Bir insanı en çok mutlu eden şey başka insanların mutluluğuna vesile olmasıdır” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu konuşmasını; "Çok kısa zamanda Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezini kısa zamanda bitirip tamamlamayı düşünüyoruz. Burası sadece Kur’an Kursu olmayacak sosyal ve kültürel hizmetler verilecek. Rabbim herkese böyle güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu tesisin hayata geçmesinde desteği veren Sami İpek Bey’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” şeklinde sürdürdü.

Hayırsever Sami İpek ise, “Vatandaşlarımıza hizmet edecek olan bu güzel eserin hayata geçmesi için emeklerini esirgemeyen Melikgazi Belediyemize ve önümüzü açan Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Kurumsal

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