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Melikgazi Belediyesi eğitim desteklerine devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Keykubat Mahallesine eğitim yatırımı için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne arsa tahsis ettiklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi eğitim desteklerine devam ediyor

Eğitime sözde değil, özde hizmet ve yatırımda bulunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç,“Melikgazi ilçesinde yer alan okullarda öğretmenler Odası yenilemesi, dış cephe boyası, dış yalıtım, WC yenileme ve engelli rampası yapılarak hizmete sunulmaktadır. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Kayseri ilk sıralarda yer almaktadır. Bu belediyelerin eğitime sağladığı desteklerin bir sonucudur” dedi.
Melikgazi İlçesinde eğitime yapılan yatırımların 2019 yılında Kayseri ilçelerinde de gerçekleştirileceğini belirten Başkan Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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