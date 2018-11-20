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Melikgazi Belediyesi İhale İle Ekmek Alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2019 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyacı olanlara verilmek üzere ihale ile ekmek satın alınacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi İhale İle Ekmek Alacak

Melikgazi Belediyesi olarak her yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşların aç kalmamaları için ihale ile ekmek alarak dağıtımın yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Belediyelerin kuruluş amaçlarından biri de sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliğin, barış ve huzurun sağlanması, toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasalarla yetki verilmiştir. Bu amaç ile her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlarımıza ekmek ve aşevlerinden yemek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2018 yılı içerisinde 3 milyon adet ekmek alımı için ihale yapılacaktır. Yapılacak ihale ile 200 gr. somun ekmeğin, 14 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı gerçekleştirilecektir” dedi.
Toplumsal dayanışmaya belediye katkısı
Kış aylarında inşaat sektörünün sona ermesi ile ailelerin geçimlerinde zorlandığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ekmek dağıtımı yaz aylarında daha az kişi ve aileye ekmek yardımında bulunduklarını kış aylarında ise bu sayının arttığını sözlerine ekledi.
 

İHA

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