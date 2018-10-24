Melikgazi Belediyesi İhale İle İş Makinası Kiralayacak

2019 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yol ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere araçlar kiralanacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kamyon kiralanması işi hizmet alımının 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini kaydetti.



Melikgazi Belediyesi araç parkında yer alan iş makinesi ile kamyonların gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler için birçok kez yetersiz kalındığını bu nedenle araç kiralanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"2019 yılı planlamasında 12 yol çalışması var ki bunlardan 3 tanesi Kayseri'nin 100 yıl sonrasına dahi hitap edecek yollardır. Bunun yanında yolların onarımları, 350 bin ton asfalt kullanımı, 14 park yapımı, kentsel dönüşümde moloz taşınması gibi çalışmalarda belediyeye ait araçlar yetersiz kalmaktadır. Ancak 2019 planlamasında öngörülen yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmesi için araç kiralanması gerekmektedir. Bu nedenle Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yol ve asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 12 ay süre ile 4 adet araç ve 1 adet iş makinesi kiralanmasına karar verilmiş ve bunun için ihale açılmıştır."



