Melikgazi Belediyesi İlçe Müftülüğü'ne Bina Tahsis Etti

Toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından Melikgazi Belediyesi olarak gereken hassasiyet ve önem gösterildiğini bu amaç ile Melikgazi İlçe Müftülüğüne birçok arsa tahsisi, cami bakım ve onarımı, camilerin genel temizliği gibi hizmetler sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, şimdi de Tavlusun Mahallesindeki Sosyal Tesisin alt katını tahsis ettiklerini kaydetti.

Belediye olarak Melikgazi halkının sağlığı için 112 acil servis binası tahsis ettikleri, eğitime verilen öneme istinaden okul binası yaptıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkının sağlığı, eğitimi, spor imkânları, bizim için önemli, bunun için bu bizim işimiz değil diyemeyiz. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve büyüyen ilçemizin nüfusu da artmakta olup Tavlusun Mahallesine Melikgazi İlçe Müftülüğünün daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için yer tahsis ettik. Bu bölge her geçen gün nüfusu arttığı gibi tarihi kimliği ve doğal güzelliği ile bütünleşen bir bölgemizdir. Bu açıdan kamu düzeni ve güvenliği önem arz etmektedir ” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa, din hizmetlerine ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.