Melikgazi Belediyesi Kayserilileri Sahurda Buluşturdu

Melikgazi Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla "Kayserililer Sahura Davetlisiniz" adlı programla vatandaşları sahur etkinliğinde bir araya getirdi.

Ramazan Ayı'nın özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve yardımlaşma gibi ulvi değerlerin olduğunu bu amaç ile vatandaşları bir araya getirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik anlayışı ile ulvi duyguları pekiştirmek amacıyla aynı değer ve inançlara sahip hemşerilerimizi Kadir Gecesi'nde 'Kayserililer Sahura Davetlisiniz' programını düzenlediklerini bildirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Ak Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı, Gençlik Kolları, Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı programda vatandaşlarla sohbet etti.

Hunat Camisi Doğu alanında sahur sofrasında Kayserililer ile birlikte olan Başkan Memduh Büyükkılıç, sahur alanında hemşerilerince yoğun ilgi ile karşılandı. Sahur sofrasında misafirlerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ramazan Ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. Komşular pişirilen bir kap çorbayı paylaşırlar, teravihte birlikte olurlar, özellikle toplu iftarlarda bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurarlar. İftar sofraları dostlukların, arkadaşlıkların pekiştirilmesi için bir vesiledir. Bu açıdan bundan sonra mahalle iftarlarını sürekli hale getirdik. Şimdi de "Kayserililer Sahura Davetlisiniz" etkinliği düzenledik. Amacımız birlikte olmak ve ulvi değerleri gönülden paylaşmaktadır. Melikgazi Belediyesince düzenlenen ve hiçbir kargaşaya, karışıklığa, izdihama izin verilmeden herkese sahur ikramında bulunuldu."

Vatandaşlarla ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumdaki birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma örneklerinin sergilendiği bu ayda hemşerilerinin birlik ve beraberlik içinde, sevdikleri ve aileleriyle nice mutlu bayramlara erişmesi temennisinde bulundu.