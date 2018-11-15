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Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşümde 324 Daire Aralık Ayında Teslim Edilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 324 dairenin hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşümde 324 Daire Aralık Ayında Teslim Edilecek

Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine sosyal donatıları ile son derece modern ve yaşanılabilir konutlar inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi’de yaşayan mahalleleri yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Belediyemizce geliştirilen projeler ve bakanlığımızın destekleri ile 2015 yılından bu yana Karacaoğlu, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar, Mahallelerimizde toplam 4425 dairelik 96 blokun temeli attık. Bu blokların inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. 24 blok tamamlanarak toplam 1240 daireyi hak sahiplerine teslim ettik” dedi.
Kasım ayı sonunda 9 bloktan oluşan toplam 324 dairenin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2019 yılı sonunda tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve Kentsel Döşümün tamamlanarak yenilenen mahallelerinin artık birer prestij semtler olarak huzur mekanları olarak anılacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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