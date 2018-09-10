Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu’nun yeni adliye binası karsısındaki işyerinde hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetin her aşamasında varız. Mezat salonumuz belediye hizmet binası içinde yer almakta idi. Ancak adliyenin taşınması ile mezat işlemlerinde vatandaş için sorunlar oluştu. Biz de vatandaşların mağduriyetini gidermek için yeni adliye binası karsında yer alan Ayhanlar Plaza iş Merkezi’nin giriş katında bir alanı bu işlem için tahsis ettik. Her türlü konforu ve iletişi mi ile hazır hale getirdik. Hizmete hazırız" şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu’nun hayırlı olması dileğinde bulunarak hizmette sınır tanımadıklarını ifade ederek sözlerini sonlandırdı.
Gülcan Deniz
Melikgazi Belediyesi mezat salonu sorunu çözdü
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Mezat Salonu’nun Belediye Hizmet Binası içinde yer aldığını ancak zaman içinde bu mezat salonun yetersiz ve adliyeden uzak kaldığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, yeni adliye binasının açılması ile Belediyenin mezat salonunun vatandaşlar açısından yaşanan sorunlara çözüm olarak yeni bir hizmet alanı oluşturduklarını belirtti.
10 Eylül 2018 Pazartesi 13:39
Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu’nun yeni adliye binası karsısındaki işyerinde hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetin her aşamasında varız. Mezat salonumuz belediye hizmet binası içinde yer almakta idi. Ancak adliyenin taşınması ile mezat işlemlerinde vatandaş için sorunlar oluştu. Biz de vatandaşların mağduriyetini gidermek için yeni adliye binası karsında yer alan Ayhanlar Plaza iş Merkezi’nin giriş katında bir alanı bu işlem için tahsis ettik. Her türlü konforu ve iletişi mi ile hazır hale getirdik. Hizmete hazırız" şeklinde konuştu.