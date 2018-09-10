Melikgazi Belediyesi mezat salonu sorunu çözdü

Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu’nun yeni adliye binası karsısındaki işyerinde hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak hizmetin her aşamasında varız. Mezat salonumuz belediye hizmet binası içinde yer almakta idi. Ancak adliyenin taşınması ile mezat işlemlerinde vatandaş için sorunlar oluştu. Biz de vatandaşların mağduriyetini gidermek için yeni adliye binası karsında yer alan Ayhanlar Plaza iş Merkezi’nin giriş katında bir alanı bu işlem için tahsis ettik. Her türlü konforu ve iletişi mi ile hazır hale getirdik. Hizmete hazırız" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Mezat Salonu’nun hayırlı olması dileğinde bulunarak hizmette sınır tanımadıklarını ifade ederek sözlerini sonlandırdı.





Gülcan Deniz

