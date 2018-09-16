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Melikgazi Belediyesi'nde bisikletli dönem

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesi tarafından 2017 bisiklet yılı kapsamında alınan bisikletlerin belediye hizmetlerinin daha ekonomik ve verimli olması amacı ile kullanılmaya başladığını söyledi. 

Melikgazi Belediyesi'nde bisikletli dönem

Melikgazi Belediyesi olarak kamu hizmetinde verimlilik ve etkinliğe katkı sağlayacak olan hizmet verilmesinde yeni bir uygulama başlattıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi temizlik hizmetlerinde şu anda 30 pedallı ve 20 elektrikli bisiklet kullanan çalışanın bulunduğunu kaydetti. 

Özellikle yakın mesafeler ile parklar arasında bisiklet kulanım zaman açısından daha etkin hizmet verilmesine vesile olunduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Kamu hizmeti süreklilik ister, verimlilik ister ve tabi ki daha ucuz ve ekonomik olması istenir. Bu açıdan Temizlik ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımız ile kontrolleri yapan denetim elemanlarımız bisiklet kullanmaktadır" dedi. 
Başkan Memduh Büyükkılıç, üç tekerlekli bisikletlilerin arka bölümünde sepet bulunduğun bu sepetlere de iş ile ilgili malzemelerin taşındığını sözlerine ekledi. 
 

İHA

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