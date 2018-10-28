Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi'nden Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursları

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile binlerce kursiyerin meslek sahibi yapılarak istihdama katkı ve ekonomiye destek sağlandığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi'nden Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursları

16 sosyal tesiste meslek edindirme kursları ile her yıl on binlerce vatandaşın meslek sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç; "Melikgazi Belediyesi sosyal belediyeciliği önemseyen bir belediyedir. Bundan dolayı 20 yıldır düzenlenen ücretsiz kurslarımız ile bireyleri meslek sahibi yaparak kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına imkan sağlıyoruz. Yine Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursularımız ile meslek edindirmeye devam ediyoruz. Üç ayrı sosyal tesisimizdeki kurslarımız ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.

Necip Fazıl, Fedakar Gülderen ve Tınaztepe Sosyal Tesislerde olmak üzere 3 ayrı semtte verilecek olan Bilgisayar Destekli Muhasebe kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, milli seferberlik istihdam artırıcı çalışmalarda Melikgazi’nin de varlığını ve desteğini belli ettirerek katkı sağladığını sözlerine ekledi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiBilgisayar Destekli Muhasebe KursuMelmekMuhasebeMuhasebe Kursu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.