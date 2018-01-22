Melikgazi Belediyesi'nden botanik park

Kayseri de yine ilk Erciyes Üniversitesi bu BOTANİK PARK ile bitkisel araştırma ve bilimsel çalışmalara açık olan bu alanın Kayserlilere ve doğaseverlere kazandırılacağı ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Botanik Park içerisinde spor için yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, doğal göl ve dere yatağı, kültür fizik aletleri, masa tenisi alanları ve at ile doğal yürüyüş parkuru, dağ yürüyüşü alanları bulunacağını belirtti.

Kayseri’ye özgü Doğal ağaç çeşitleri,

bitki çeşitleri, gül, çalı çeşitleri ile

Botanik parkı içerisinde Kayseri’ye özgü ve Kayseri ile bütünleşen doğal ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, gül, çalı çeşitleri ile çok miktarda özellikle doğal göl ve dere boyunca Gilaburu bitkisinin yer alacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Erciyes Üniversitesi artık bir dünya üniversitesidir. Araştırmalara açık ve dünya bilimine araştırmaları ile yön vermektedir. Değişik ağaç türleri, otsu ve çalı türü bitkiler ile düzenlenmiş, dinlenmek ve gezmek amacıyla halka açık geniş alan olarak hizmet sunacağız. Tematik bahçeler yer alacak, ekolojik yaşamı teşvik etmek ve botanik parkın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak amacıyla yerleştirilmiş rüzgar türbini, sosyal tesisler, yüksekten akan çağlayanlar, manzara seyir terasları ve otoparklar bulunacaktır. Doğal göledin biyolojik arıtması olacaktır. Gölet çevresi ahşap iskeleler, doğal kayalar ve bitkilendirme ile kullanıcılara keyifli anlar sunacaktır. Çocuklar için çok çeşitli doğal oyun alanları yer alacaktır”dedi.