Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, son günlerde telefon, e-mail veya sosyal medya ile yapılan ihbarlarda Melikgazi Belediyesi'nin adını kullanarak yardım toplandığı bilgisinin alındığını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Melikgazi Belediyesi ismini kullanarak özellikle engelli vatandaşlar için engelli aracı alınacağını ve belediye olarak yardım topladıklarını belirten dolandırıcılara itibar edilmemesini isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, Telefonla arayarak veya bizzat işyeri ile evlere gelerek Melikgazi Belediyesi adına yardım toplayanların emniyet güçlerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Melikgazi Belediyesi olarak bize bir takım şikâyetler gelmektedir. Son günlerde Melikgazi Belediyesi adını kullanarak yardım toplandığını duyuyoruz. Birçok duyarlı vatandaşımız telefon ile arayarak, bizzat gelerek veya e-mail ile bizlere sormaktadırlar. Çünkü dolandırıcılar Melikgazi Belediyesi adını kullanarak engelli vatandaşlara araç alınacak diye yardım talebinde bulunuyorlarmış. Kesinlikle inanmayın. Hayırsever belediyemizin yardım yapması için yardım toplamaya ihtiyacı yoktur. Yardım konusunda belediye ismini kullananlara itibar etmeyiniz ve en yakın güvenlik güçlerine ihbar ediniz. Dolandırıcılara fırsat vermeyiniz."
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.