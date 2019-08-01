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Melikgazi Belediyesi'nden Kurban Kesim Kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında açılan küçük ve büyükbaş hayvan (kurban) kesimi kursunda öğrencilerin ustalaştığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi'nden Kurban Kesim Kursu

Ağustos ayında Kurban bayramının idrak edileceğini ve kurbanlıkların usta kasaplar tarafından kesim yapılabilmesi için kurs açtıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Kayseri ilinde özellikle pastırma ve sucuk hem yöresel hem de ekonomik değeri olan ürünlerdir. Bu mesleğin temelini ise canlı hayvan kesimi oluşturmaktadır. Ayrıca her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş hayvan kesimi kursu açıyoruz. Bu yılda açılan kurslara toplam 119 kasap adayı iştirak etti. Bu adaylara önce teorik sonra ise uygulamalı kasaplık dersi verildi. Kasap adayı olarak kursa başlayanlar usta olarak kurban bayramında kurban kesebileceklerdir. Toplam 40 saat verilen küçük ve büyükbaş hayvan kesimi kursları ile istihdama da katkı sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.



Kursiyerlere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan tarafından kurbanlık nasıl kesilir, kurban olabilecek hayvanlarda aranan şartlar nelerdir gibi bilgiler verildiğini ifade eden Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi de toplumun ihtiyaç duyduğu kurban kesimi konusunda yine Melikgazi Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ifade etti.
 

Haber: Fatma Alkan

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