Melikgazi Belediyesi'ne araç alınacak

Çevre ve Temizlik İşleri, Fen ile Zabıta Müdürlüklerinde kullanılmak üzere araç satın alınacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; “Melikgazi ilçesi yerleşim alanı bakımından planlı bir şekilde büyümekte olup her geçen gün yeni yollar açılmaktadır. Kayserimizin yüzde 50’sini barındıran Melikgazi Belediyesi olarak, Kayserili hemşehrilerimize daha etkin, seri ve verimli hizmet sunabilmek için ihtiyaç duyuldukça yeni araçlar alarak araç parkımızı genişletiyoruz. Özellikle Temizlik, Zabıta ve Fen işleri müdürlüklerinde denetim ve hizmet takibi için kullanılmak üzere 6 adet panel tip ve pick-up araç satın alınacaktır. Özel sektörce yapılan bu işlerde belediyemiz denetim işini takip etmektedir. Bu açıdan denetleyen bir kurum olarak hizmetin aksamaması, takip edilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için yeni araçlar satın almamız gerekmektedir” dedi.



6 adet panel ve pick-up tip aracı alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile satın alınacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hızlı ve etkin hizmet için motorlu araç denetimlerine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.