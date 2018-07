Melikgazi Belediyesi Ölçü ve Ayarlar Memurluğu 5 ilçeye hizmet veriyor

Melikgazi Belediyesi’nin Kayseri’nin % 50’sine hizmet veren bir belediye olma yanında aynı zamanda Ölçü Ayar Memurluğunun 5 ilçede de hizmet verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Ölçü ve tartı işlemlerinde kullanılan her türlü ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogram’lar muayene ve damgalama işlemine tabidir. Elektronik tartılar ise özel sektörce yapılmaktadır. Esnaf ve ticaret şehri olarak bilinen Kayserimizde Melikgazi Belediyesi olarak sadece Melikgazi ilçemizde değil ayrıca toplam nüfusları 226 bin olan 5 ayrı ilçe de daha hizmet veriyoruz. Özellikle semt Pazar yerlerindeki teraziler sık sık kontrol edilmektedir. Tartı aleti bulunduran her esnaf her yıl yıllık beyanname vermek zorundadır. Bu çalışma için Melikgazi belediyesinde ayrı birim oluşturulmuş ve ekip sayısı artırılmıştır”



Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak her geçen gün hizmetin kalitesinin artırıldığını ve yaygın hale getirildiğini ayrıca birçok iş ve işlemin artık bilgisayar ile daha kısa sürede yerine getirildiğini sözlerine ekledi.