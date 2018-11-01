Melikgazi Belediyesi “Sıfır Atık Zirvesi”nde

Melikgazi Belediyesince başlatılan katı atık toplama ve sıfır atık eylem plan proje sonuçlarının örnek gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “15 yıldır başarı ile uygulanan atık toplama ve değerlendirme çalışmaları neticesinde hem hammadde kaybı önlenmekte, hem ekonomiye katkı sağlanmakta hem de istihdama destek olunmaktadır. Bu çalışma bütünlüğü Ankara’da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Zirvesi” toplantısı ile gündeme getirildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “sıfır atık zirvesi” belediyemizin çalışmaları slayt eşliğinde gündeme getirilmiştir” şeklinde konuştu.



Melikgazi Belediyesi atıkların toplama ve değerlendirme çalışmaları belediyeyi temsil eden ekipçe tanıtıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başlatılan ve başarı ile devam edilen atıkların geri dönüştürülmesi çalışmalarının doğru, yerinde ve gerçekçi bulunduğunun en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.





Haber: Fatih Bar

