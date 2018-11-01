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Melikgazi Belediyesi “Sıfır Atık Zirvesi”nde

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “sıfır atık zirvesi” toplantısında Melikgazi Belediyesi’nin atık toplamada yaptığı çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.  Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen ayrıştırılmış atık toplama, atık toplama merkezi ve sıfır atık çalışmaları gibi konuların ele alındığı toplantıda Melikgazi’nin referans gösterildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi “Sıfır Atık Zirvesi”nde

Melikgazi Belediyesince başlatılan katı atık toplama ve sıfır atık eylem plan proje sonuçlarının örnek gösterildiğini belirten Başkan  Memduh Büyükkılıç “15 yıldır başarı ile uygulanan atık toplama ve değerlendirme çalışmaları neticesinde hem hammadde kaybı önlenmekte, hem ekonomiye katkı sağlanmakta hem de istihdama destek olunmaktadır. Bu çalışma bütünlüğü Ankara’da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Zirvesi” toplantısı ile gündeme getirildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “sıfır atık zirvesi” belediyemizin çalışmaları slayt eşliğinde gündeme getirilmiştir” şeklinde konuştu.
 
Melikgazi Belediyesi atıkların toplama ve değerlendirme çalışmaları belediyeyi temsil eden ekipçe tanıtıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince başlatılan ve başarı ile devam edilen atıkların geri dönüştürülmesi çalışmalarının doğru, yerinde ve gerçekçi bulunduğunun en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.
 
 
Haber: Fatih Bar
 

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