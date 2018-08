Melikgazi Belediyesi yaz okulları öğrencileri hünerlerini sergiledi

Melikgazi Belediyesi tarafından 2 Temmuz’da açılan yaz kursları, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 6 bin 300 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda eğitim gören öğrenciler hünerlerini Yaz Okulu Çocuk Şenliği’nde sergiledi. Öğrencilerin sergilediği gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.

Gültepe Parkı’nda düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yaşta ve her kademede ki vatandaşa hizmet etmeyi amaç ve gaye bilen belediyecilik anlayışlarının olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, “Her yaşta ve her kademede ki kardeşlerimize hizmet etmeyi amaç ve gaye bilen bir belediyecilik anlayışı ile sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bizim için sevgili yavrularımız, hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz ve büyüklerimiz önemlidir. Yüksekova’da şehit edilen ve bir anne olan Nurcan annemiz önemli, onun kıymetli evladı bizim için çok önemli. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların şehit olmasıyla ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi ve vatanımızı korumanın ne olduğunu, ne kadar olduğunu bir kez daha öğreniyoruz. O açıdan ailesine sabırlar diliyorum. Böyle bir günde tören yapıyoruz. Törenimizi sadeleştirdik, sadeleştirmek durumundaydık. Törenimizi Kur’an-ı Kerim ile taçlandırdık. Çünkü şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim’de ‘Onlar için ölüler demeyiniz, onlar diridirler ama sizler bilmezsiniz’ diyen ve şehitlerimiz içinde Peygamberimizin müjdelediği ‘Keşke bir kez daha dirilsem, bir kez daha şehit olsa’ diye müjdelediği ve şehitlerinde bu anlayış içerisinde olduğunu sizlerle paylaşıyorum” dedi.

Kurslardan 6 bin 300 öğrencinin faydalandığını kaydeden Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak bizim bu seneki kurslarımızda 6 bin 300 tane yavrumuz bize emanet edildi. Biz bu yavrularımıza 2 Temmuz’da başlayıp 2 Ağustos da sonlandırdığımız bir kurs planı düzenledik. 9 alanda ve 53 branşta 101 öğretmenimiz ile 6 bin 300 yavrumuza destek olduk ve sahip çıktık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösterileri izlenildi. Düzenlenen şenlik, protokol üyelerinin sergiyi gezmesiyle sona erdi.