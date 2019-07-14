Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesi yaz okulu öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Kursu öğrencilerinin hayvanat bahçesini gezerek bilgiler aldıklarını ve bölge şehir Kayseri’nin farkını gördüklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi yaz okulu öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Hayvanat bahçesini gezdiklerini, hayvanları tanıma fırsatı bulduklarını ve birçok hayvanı hayatlarında belki de ilk kez gördüklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Bugün çocuklar Kayseri’de hayvanat bahçesini gezdiler. Hayvanat bahçesini gezen öğrencilerin televizyonlarda ve kitaplarda gördükleri birçok hayvan ve türünü görerek onların yaşamları ve yaşadıkları yerler hakkında bilgiler aldılar. Her hayvanın yaşadığı kıta ve yöresine göre kendine özgü yeme ve içme alışkanlıkları bulunduğunu yetkililerden öğrendiler. Çocuk meclisi üyeleri hayvanat bahçesinin, modernliği ve sistem işleyişi karşısında hayranlıklarını gizleyemediler" dedi.



Hayvanat bahçesine yapılan bu gezide yaz kursu öğrencileri gezi sonrası gezdikleri ve gördüklerini içeren bir kompozisyon yazmaları istendiğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çocuk meclisi üyelerinin, bir hayvanat bahçesinin şehre olan katkılarını bizzat yerinde görme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.



 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Mustafa PalancıoğluMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseriPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.