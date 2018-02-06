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Melikgazi Belediyesinde ihale

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediye ait 17 mesken arsası, 3 ticaret arsası ile 4 yapılı iş yeri, 3 bağ ve sayfiye arsasının ihale ile satışa sunulacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesinde ihale
Ucuz arsa arayanlar için arsa satışların bir fırsat olduğunu ve piyasada ve ekonomi de hareketlilik sağlanacağını belirten Başkan Büyükkılıç “Belediye olarak mülkiyeti belediyemize ait olan arsa ve ticaret arsaların satışa sunarak hem belediye yatırımlarına kaynak oluşturuyoruz, hem de piyasadaki arsa darlığı hafifleterek ekonomiye ve istihdama hareketlilik kazandırıyoruz” dedi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan ve 14 ayrı semtlerde bulunan toplam 51 arsanın satışa sunulacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, satılacak arsalar içerisinde konut, ticaret, bağ ve sayfiye arsası yanında yapılı 4 iş yeri olduğu girişimciler için önemli olduğunu kaydetti.

51 arsa satışı için Belediye Meclisinden yetki aldıklarını ve arsa satışların İhalesinin 20 Şubat'ta yapacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, satışlarından elde edilecek gelir ile Melikgazi İlçesine spor alanları, park ve bahçeler, Kapalı Semt Pazar yerleri, otoparklar ve sosyal konutlar inşa edileceğini sözlerine ekledi.

İHA

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