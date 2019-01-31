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Melikgazi Belediyesinde ikramiyeler ödendi

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye de işçi statüsünde çalışanların sözleşmeden doğan 1. dilim ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesinde ikramiyeler ödendi

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak sendika sözleşmesi gereği 2019 yılı ikramiyesinin ilk diliminin ödendiğini kaydetti.

Örnek ve referans belediye olarak bilinen Melikgazi de bu başarının altında emek ve alın teri var olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç,“Belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. İşçi Sendikası ile yapılan sözleşme gereği 2019 yılı ilk dönem ikramiyelerini verdik. Belediyemizde toplam 131 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 165 bin TL ödeme yapılarak aile bütçelerine katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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Alime 4 saat önce

İşten.zorla çıkarıp emekli ettiniz onların.hakkini yediniz hakkımız helal değildir Allah a haval etti m artiko alsın

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