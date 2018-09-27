Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi Belediyesinden Kiralık Tarla İhalesi

Mülkiyeti Belediye’ye ait olan 56 tarlanın kiraya verileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihalenin 02 Ekim 2018 günü belediye Encümen salonunda yapılacağını söyledi. 

Melikgazi Belediyesinden Kiralık Tarla İhalesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapılacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Mülkiyeti belediyemize ait olan tarlalar ihale ile kiraya verilerek atıl yani boş duran mülkler ekonomiye kazandırılacaktır. Böylece sosyal konut, park ve yol yatırım ve hizmetler için ek kaynak oluşturulmuş olunacaktır. Tarım ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız burada hem ekim yaparak tarım üretimine destek olacaklar hem de ekonomilerine katkı sağlayacaklardır” dedi. 

Turan, Küçükbürüngüz, Güzelköy, Subaşı, Ağırnas, Vekse ve Kayabağ semtlerinde bulunan iş tarlalar kiraya verileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tarla vasfı olan 56 arazinin 1700 ile 67.000 metrekare aralarında değiştiğini ifade etti. 

İhale ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin www.melikgazi-bel.gov.tr adresinden hem uydu hem de mevcut durumunu gösterir harita üzerinden inceleyebileceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ayrıca ihale şartnamesi ile bilgilerin yerel gazeteler de ve televizyon kanallarında yer alacağını sözlerine ekledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.