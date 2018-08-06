Melikgazi Belediyesi’nin Ağustos ayı meclis toplantısı bugün yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin gündeminde bulunan mevzuları görüşüp karara bağlamak üzere 6 Ağustos Pazartesi günü saat: 16.00 ‘da Melikgazi Belediye Meclisinde toplanacağını bildirdi.

Belediye Meclisinin almış olduğu kararlar ile Melikgazi İlçesinin gelişmesine ve büyümesine imkan tanıdığını ve kalkınmanın önünü açtığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilgili komisyonlardan incelenerek gelen konularında tek tek oylanacağını belirtti.

Belediye Meclislerin yatırım ve hizmetlerin karar mercisi olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yine tarihi mekanların onarımı, eğitime, bölge sporuna ve esnaf sitelerine destek ve imarlı gelişime öncülük gibi maddeler bulunduğunu belirterek şunları söyledi

“Melikgazi İlçesinin örnek ve referans belediye olmasında en büyük katkının almış olduğu kararlar ile yatırımları yönlendiren ve şekil veren Belediye Meclisidir. Bu açıdan Melikgazi Belediye Meclisi çalışmaları yönlendirmekte, önünü açmakta ve gelişmeyi teşvik etmektedir. 2018 yılının 8. meclis toplantısının gündeminde 27 madde bulunmaktadır.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclisinde alınacak kararların hayırlı olması dileğinde bulunduğunu sözlerine ekledi.